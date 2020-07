La sai l’ultima?, le anticipazioni della puntata in onda il 18 luglio 2020 (Di sabato 18 luglio 2020) La sai l’ultima?, le anticipazioni della puntata in onda il 18 luglio 2020 Torna l’appuntamento con La sai l’ultima?, il programma della risata di Mediaset che torna in replica con l’edizione 2019 (il cui sottotitolo è Digital Edition) e la conduzione di Ezio Greggio. La puntata di questa sera, 18 luglio 2020, riporta quindi in replica un programma che ha dovuto rinnovarsi per stare al passo con i tempi, mantenendo però la sua formula di varietà. La novità inserita nel programma è però la competizione a squadre. In ogni puntata, infatti, ci saranno tre compagini guidate da tre fuoriclasse della comicità italiana: ... Leggi su tpi

CorriereUmbria : Stasera in tv 18 luglio su Canale 5, La sai l'ultima? Digital edition. Gli ospiti #televisione #tv #canale5… - QuiMediaset_it : Stasera su #Canale5 torna #LaSaiLultima - Sgrosalv80 : @Fabio28423232 @90ordnasselA @Gazzetta_it Bella sta barzelletta. Ci fosse ancora la sai l'ultima la voterei pure - KoinStrom : @Affaritaliani La sai l'ultima? - MontiFrancy82 : Sabato 18 giugno in prima serata, su Canale 5 torna “La sai l’ultima? – Digital Edition” con @EzioGreggio -

Ultime Notizie dalla rete : sai l’ultima Ghali e l’aggressione della fan. «Cosa ti ho fatto?» E lei: «Lo sai benissimo...» Corriere della Sera