La Regina nomina cavaliere il colonnello Tom: 100 anni e 33 milioni di sterline raccolti per beneficenza (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Quando tre mesi fa aveva fatto con il deambulatore 100 giri attorno al giardino della sua casa, Tom Moore non avrebbe mai immaginato che quel gesto l’avrebbe portato nel castello di Windsor e che ad aspettarlo ci sarebbe stata sua maestà la Regina Elisabetta. Moore è diventato un eroe nazionale dopo che ad aprile aveva lanciato una sfida online per raccogliere fondi destinati al servizio sanitario britannico, promettendo in cambio di compiere 100 giri attorno alla sua casa. July 17, 2020 Il veterano della seconda guerra mondiale, 100 anni, è riuscito in poco tempo a raccogliere 33 milioni di sterline. Un gesto che ieri gli è valso l’investitura a cavaliere dell’ex Impero ... Leggi su open.online

