La Regina Elisabetta | un regno che dura da 25 000 giorni

Come se di record non ne avesse conquistati abbastanza, la Regina Elisabetta si prepara a rivendicarne uno nuovo: i suoi 25.000 giorni da sovrana. Succede sabato 18 luglio 2020, quando saranno precisamente 68 anni, 5 mesi e 12 giorni dall'inizio del suo regno, inaugurato dopo la morte del padre Giorgio VI. Come conferma un portavoce di Buckingham Palace a People, Elisabetta, fresca 94enne, trascorrerà la giornata «in privato», senza celebrazioni, e nell'intimità dei suoi famigliari.

