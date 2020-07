La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di sabato 18 luglio 2020 (Di sabato 18 luglio 2020) L'Inter crede nello Scudetto. I nerazzurri si riportano a sei lunghezze dalla Juventus e i bianconeri nel prossimo turno affronteranno la Lazio, in crisi di risultati ma pur sempre temibile. Intanto in casa Milan si aspetta ancora l'arrivo di Rangnick, bloccato ora dal contratto con Red Bull (si cerca un accordo sulla buonuscita). Sul fronte del mercato il Napoli mette nel mirino Ciro Immobile. L'attaccante sarebbe tentato ma la Lazio non intende cedere il suo bomber. Questi sono i temi... Leggi su 90min

Allo spazio FourteenArTellaro di piazza Figoli, inaugura oggi, alle 19, ‘Lotto’, personale di Matteo Attruia (foto), nell’ambito della rassegna ‘Osare per perdere’ a cura di Gino D’Ugo. L’installazion ...

Mundo Deportivo – Setien resiste

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Mundo Deportivo La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di ...

Allo spazio FourteenArTellaro di piazza Figoli, inaugura oggi, alle 19, 'Lotto', personale di Matteo Attruia (foto), nell'ambito della rassegna 'Osare per perdere' a cura di Gino D'Ugo.