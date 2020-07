"La prossima volta tiri fuori uno di quelli, non me!", Ibra furioso contro Pioli per il cambio (Di domenica 19 luglio 2020) "La prossima volta tiri fuori uno di quelli, non me!" sembra esser stata questa la frase rivolta da Zlatan Ibrahimovic a Stefano Pioli al momento del cambio. Virgolettato intercettato dai colleghi di Dazn. Leggi su tuttonapoli

Giorgiolaporta : Basta che danno il #redditodicittadinanza a scrocconi seriali, lavoratori in nero e spacciatori. Che gliene frega a… - CarloCalenda : Il segretario generale del Mise di Di Maio, Barca, unico merito aver lavorato nello staff di Di Maio alla camera, v… - fanpage : La reazione di Ibra alla sostituzione #MilanBologna - AlfioKrancic : @Roby1789 Purtroppo per voi nn è morto. Vabbè andrà meglio la prossima volta... - junyonyamada : @kenjiwahid la prossima volta metti junyon’s come firma -