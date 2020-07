La prossima settimana incontro Giuntoli-Ramadani per Koulibaly e Luka Romero (Di sabato 18 luglio 2020) Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha in programma un incontro con Ramadani per la prossima settimana. Si discuterà di Koulibaly e dell’offerta arrivata per lui dal City, ma anche di Luka Romero, che Giuntoli vorrebbe portare in azzurro. Non solo. Nei prossimi giorni, il direttore sportivo del Napoli incontrerà anche il procuratore di Darwin Nunez, per valutare un prestito dall’Almeria. Queste le parole del quotidiano: “Nella prossima settimana è previsto un incontro tra il Napoli e Fali Ramadani, il Manchester City ha presentato un’offerta per Koulibaly ma è ancora molto bassa rispetto alle ... Leggi su ilnapolista

