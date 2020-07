La notizia della morte del contante è fortemente esagerata (Di sabato 18 luglio 2020) A giudicare dall’aumento delle transazioni online, dalle difficoltà di comprare nei negozi fisici e dalle restrizioni ai movimenti, il coronavirus sembrava aver dato il colpo di grazia al contante. E alcuni indicatori confermano questa tendenza: con la pandemia sono aumentati i pagamenti cashless, accelerando un fenomeno in corso da tempo. E però, nonostante possa sembrare controintuitivo, è vero il contrario. Il contante sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Lo spiega un lungo articolo del Financial Times che, citando alcune indagini della Federal Reserve, rivela come negli Stati Uniti l’utilizzo delle banconote alla cassa è sì leggermente diminuito, ma non il prelievo dai bancomat. Anzi, proprio come nei periodi precedenti a un disastro naturale annunciato – ad esempio ... Leggi su linkiesta

elenabonetti : #Bergamo e #Brescia unite dalla sofferenza durante la pandemia saranno insieme capitali della cultura italiana nel… - Esercito : Da questa mattina, squadre specializzate dell’#EsercitoItaliano sono intervenute per ripristinare la viabilità dell… - StefanoFeltri : Dopo aver promesso la revoca della concessione, il governo Conte prende una decisione su Autostrade poco chiara (do… - ElezioniUsa : #JohnLewis: il presidente @realDonaldTrump rompe il #silenzio ed interviene sulla morte di @repjohnlewis: “sono rat… - Giampier601 : RT @LilianaArmato: @jacopo_iacoboni @LaStampa Non è una buona notizia: l'indice RT è risalito un po' dappertutto, la maggior parte delle pe… -

Ultime Notizie dalla rete : notizia della La notizia della morte del contante è fortemente esagerata Linkiesta.it Il bollettino Covid torna a quota zero in provincia di Foggia, ma in Puglia tre nuovi positivi. Non si registrano morti

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ... I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, ...

Città di Castello Torna il libero Davide Marra

Continuano senza tregua le trattative delle squadre regionali di pallavolo, sono quelle dell’Alto Tevere le più intraprendenti. Nei giorni scorsi i vertici della Città di Castello Pallavolo si sono in ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ... I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, ...Continuano senza tregua le trattative delle squadre regionali di pallavolo, sono quelle dell’Alto Tevere le più intraprendenti. Nei giorni scorsi i vertici della Città di Castello Pallavolo si sono in ...