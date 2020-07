La Nissan Ariya : un altro passo nella leggenda (Di sabato 18 luglio 2020) La Nissan crossover elettrica Ariya ha fatto un altro passo in avanti nei veicoli elettrici. La sua Ariya crossover promette 0-60 MPH in meno di 5 secondi e secondo i dirigenti è alla pari con la loro auto sportiva Z. Sarà disponibile nelle versioni FWD a motore singolo (215 CV) e AWD “e-4ORCE” a doppio … Leggi su periodicodaily

Un suv elettrico che traccia una linea spartiacque tra passato e futuro, e in cui tutto il team Nissan ha investito per rilanciare il marchio. La Ariya è di fatto la seconda generazione di elettriche ...TOKYO - Per Nissan l’Europa è ancora importante, utilizzando le risorse messe a disposizione dell’Alleanza con Renault per perseguire la propria strategia. Lo ha ribadito in videoconferenza il ceo di ...