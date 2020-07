La ‘ndrangheta padrona del narcotraffico. La Lamorgese illustra la mappa delle attività illecite. Camorra senza rivali per entrature politiche (Di sabato 18 luglio 2020) Silenti, impegnate più a fare affari e a cercare agganci tanto nel mondo imprenditoriale quanto in quello politico che a sparare nelle strade, le mafie continuano a soffocare l’Italia e ad arricchirsi. Una fotografia aggiornata del fenomeno viene fornita nella relazione appena presentata al Parlamento dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese e relativa all’attività della Direzione investigativa antimafia nel secondo semestre del 2019. Emerge così che la ‘ndrangheta, “più che mai viva nella sua vocazione affaristico-imprenditoriale”, resta saldamente leader nei grandi traffici di droga, con sempre maggior prestigio criminale a livello internazionale. Per quanto riguarda poi Cosa Nostra, la Dia ha accertato un rafforzamento dei rapporti tra esponenti di alcune famiglie storiche palermitane, i cosiddetti ... Leggi su lanotiziagiornale

