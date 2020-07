La mostra “Il senso della natura” è a Montemarcello (La Spezia) fino al 30 agosto (Di sabato 18 luglio 2020) La mostra "Il senso della natura" a Montemarcello (Sp) sfoglia la gallery Cinque artisti – Elena Carozzi, Andrea Merendi, Simona e Lorenzo Perrone, Emy Petrini – per raccontare in una mostra dal titolo Il senso della natura il loro speciale e personalissimo rapporto con l’ambiente che li circonda, usando solo materiale vegetale. C’è chi intreccia rami di salice per creare evanescenti sculture, chi dipinge su rotoli di carta fiori e piante, chi prova a dare nuova vita a vecchi ... Leggi su iodonna

VittorioSgarbi : L’Egitto di Al Sisi mostra ogni giorno il suo vero volto: quello di un regime spietato che non tollera critiche e d… - lucianonobili : L'immagine di #Wilders, alleato della #Lega, che mostra il cartello “Neanche un centesimo all'Italia' è - come… - la_Biennale : Domani, alle ore 12, aprirà a #ForteMarghera la mostra fotografica '#Divine. Ritratto d’attrici dalla Mostra Intern… - Egaleonis : RT @AmbCina: Il National Museum of China ha inaugurato ieri a #Beijing una #mostra con oltre 50 ritratti di epoca #Ming (1368-1644) e #Qing… - rivelaverona : RT @centriculturali: #Venezia 17 luglio ore 17.30 ?? L'arte di Sergio Rodella Inaugurazione della mostra 'Il Cristo della Sindone - Una sac… -

Ultime Notizie dalla rete : mostra “Il Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews