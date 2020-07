La Mostra fotografica ”Divine” a Forte Marghera (Di sabato 18 luglio 2020) La Mostra fotografica “Divine” organizzata dalla biennale di Venezia, dal 16 luglio al 1 novembre sarà tenuta a Forte Marghera. la Mostra esporrà ritratti d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018′ a cura del Direttore Alberto Barbera. Cosa presenterà la Mostra fotografica Divine Verrà presentato l’Archivio Storico della Biennale suddiviso in periodi differenti, dal 1931 al 1952, dal 1953 al 1967, dal 1970 al 1991 e dal 1993 al 2018, in cui verranno esposte 92 foto delle dive nazionali e internazionali presenti alla Mostra del Cinema “catturate” da scatti speciali al Lido durante la kermesse, o protagoniste nei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

