La mia Trapani……..di Andrea Rovida (Di sabato 18 luglio 2020) Il dott. Andrea Rovida, magistrato a Napoli, un passato da sostituto procuratore della Repubblica a Trapani, oggi ha scritto un post, sulla sua pagina facebook, sul suo particolare primo “giorno di scuola” nella nostra città. Era nato un amore per questa nostra Trapani. Con la sua autorizzazione lo riproduciamo. Personalmente ho avuto modo di conoscere... L'articolo La mia Trapani……..di Andrea Rovida puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

