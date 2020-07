La mamma di Cory Monteith su Naya Rivera: «Amici riuniti per l’eternità» (Di sabato 18 luglio 2020) «Naya, Cory ti amava tanto. Ha amato la vostra amicizia più di quanto tu potessi mai sapere, dalle risate che avete condiviso alla forza che gli hai dato quando ne aveva più bisogno. Era ammirato dal tuo incredibile talento, dal modo in cui davi tutta te stessa in ogni esibizione». A dirlo è Ann McGregor, la mamma di Cory Monteith che, in occasione del settimo anniversario della morte del figlio, dedica un pensiero commovente a Naya Rivera, ex collega di Cory ai tempi di Glee, ritrovata morta a 33 anni nel Lago Piru nello stesso giorno nel quale nel 2013 il ragazzo fu rinvenuto privo di vita a causa di un cocktail di alcol e droghe. Leggi su vanityfair

