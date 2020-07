La lista deluchiana di Mastella? La presenta la Lonardo, senatrice di Forza Italia. E gli azzurri tacciono (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Campania si avvicina e iniziano a tenersi, come di consueto, i primi appuntamenti pubblici. Tra i più attivi in questo senso sembra essere il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ideatore e punto di riferimento della lista “Noi Campani”, schierata a sostegno del Presidente della Regione Campania. Nella giornata di domenica 19 luglio, infatti, nel comune di Castelfranci, Mastella e gli esponenti di “Noi Campani” incontreranno gli elettori dell’Alta Irpinia per presentare l’omonimo progetto politico. Che c’è di strano direte voi? In fondo si tratta solo di uno di quei soliti (e triti) incontri che caratterizzano ogni campagna elettorale. Certo, nulla. Se non fosse, ... Leggi su anteprima24

