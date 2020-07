La Kyenge sconfitta in tribunale: in Italia dire “negra” non è un insulto razzista (Di sabato 18 luglio 2020) In Italia non è un insulto razzista definire “negra” una persona di colore. Lo ha stabilito, in merito a una denuncia presentata dall’europarlamentare Cecyle Kyenge, la procura di Macerata, chiamata in causa per un commento, su Fb, del vicesindaco di Civitanova Fausto Troiani. La vicenda riguardava un post su Facebook, nel quale il politico, dopo aver condiviso un articolo sull’ex ministro, aveva aggiunto il commento “Rimane negra”. Per questo, Fausto Troiani, non nuovo a toni forti e provocatori sui social, era stato accusato di diffamazione con l’aggravante dei motivi di odio razziale, aggravante che aveva spalancato per lui un procedimento penale per direttissima. La Kyenge, che da sempre si batte contro la violenza verbale e i toni ... Leggi su secoloditalia

