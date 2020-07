La guerra permanente di Erdogan ai curdi nel nord dell'Iraq (Di sabato 18 luglio 2020) Dalla primavera del 2019 Ankara ha in corso una operazione militare contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) nell’Iraq settentrionale come parte di una campagna per degradare e distruggere, dentro la Turchia e fuori da essa, quel gruppo armato autonomista col quale è in conflitto dal 1984.Il tentativo di Ankara è quello di stabilire un “corridoio anti PKK/YPG”, che il Ministero della Difesa turco definisce “corridoio di sicurezza”, contro ogni presenza curda lungo tutto il suo confine sudorientale: da Afrin, nella Siria nordoccidentale, alle montagne di Qandil nell’Iraq nordorientale, dove vi sono basi e depositi d’armi del PKK.La Turchia, nel giugno di quest’anno, ha trasformato le sue operazioni transfrontaliere in ... Leggi su huffingtonpost

Ora, dopo lo sconvolgimento della Siria e dell’Iraq, Ankara potrebbe ritenere che sia arrivato il momento di chiedere la revisione dei confini tracciati in gran segreto da due potenze coloniali ...

