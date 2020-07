La grande Gilly Hopkins: trailer, trama e cast del film con Glenn Close (Di sabato 18 luglio 2020) Tratto dall’omonima novella per bambini scritta da Katherine Paterson nel 1978, La grande Gilly Hopkins va in onda sabato 18 luglio alle 21.35 su Italia1. La grande Gilly Hopkins, trailer La grande Gilly Hopkins, trama L’undicenne Gilly (Sophie Nélisse) è ben nota agli assistenti sociali e, al causa del suo carattere del tutto ingestibile, ha cambiato diverse volte famiglie affidatarie. Pur continuando a sperare di ritrovare la madre naturale Courtney (Julia Stiles) e non potendo la nonna (Glenn Close) occuparsi di lei, viene mandata a vivere con i Trotters. La famiglia ancora più strana di quanto lei stessa non sia, ... Leggi su tvzap.kataweb

