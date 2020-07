La forza di Zidane è che gli basta apparire per essere creduto (Di sabato 18 luglio 2020) Mario Sconcerti sul Corriere della Sera tesse l’elogio di Zidane che, dopo aver vissuto momenti anche difficili al Real Madrid, si è andato a prendere la sua ennesima vittoria. È raro, spiega Sconcerti a ragione, trovare un fuoriclasse che diventi anche un grande allenatore, ma la grandezza di Zidane è che ha saputo restare giocatore Vivere in mezzo a loro, con eleganza, quasi distacco, ma anche con momenti di furia, quelle chiarezze da spogliatoio che sanno di angiporti e fanno molto dialetto virile. Zidane ha saputo mettere sul campo le sue due anime e darsi, anche se con moderazione. Per essere creduto a Zidane basta apparire. Sarri, Allegri, Conte, Gasperini, devono dimostrare di aver ragione. A Zidane ... Leggi su ilnapolista

