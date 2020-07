La fidanzata di Dybala rompe ogni tabù: "Eccomi in bikini". Oriana Sabatini, un messaggio fortissimo | Video (Di sabato 18 luglio 2020) Famosa per essere la compagna dello juventino Paulo Dybala, l'argentina Oriana Sabatini ha voluto sfruttare la sua visibilità sui social per lanciare un messaggio di forza a tante giovani che, come lei, hanno affrontato o stanno affrontando problemi di tipo alimentare e di autostima. Sempre bellissima, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un Video in bikini per mettere in evidenza i tanti piccoli difetti fisici che ogni donna ha, anche la più "glamour". Esibirli senza problemi, con ironia, per demolire il mito della "modella perfetta" che tanti problemi emotivi e psicologici crea nelle adolescenti di tutto il mondo. "Ieri mi sono decisamente abbuffata e, per molte donne, sarebbe stato inimmaginabile caricare oggi qualcosa sui social ... Leggi su liberoquotidiano

Daniele39091477 : @86_longo Si Daniele, bel pezzo a pagamento, invece gratis ci troviamo le caratteristiche tecniche della fidanzata… - CalcioWeb : La grande lezione di lady #Dybala: Oriana #Sabatini si mostra senza filtri dopo l'anoressia e i disturbi alimentari… - 40ena_s : @benvedict Sembri la fidanzata di Dybala - _BobRoger15_ : Grazie per l'articolo sulla fidanzata di dybala @frapietrella. #IlSistema - sportli26181512 : Impegno sociale, amore, zia Gabriela e... l’ultimo tango: perché Oriana Sabatini non è la solita wag: Impegno socia… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzata Dybala Scenata di gelosia di Dybala alla fidanzata: le arriva un messaggio in diretta e Paulo… Golssip Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala rompe ogni tabù: "Eccomi in bikini", un messaggio fortissimo

Famosa per essere la compagna dello juventino Paulo Dybala, l'argentina Oriana Sabatini ha voluto sfruttare la sua visibilità sui social per lanciare un messaggio di forza a tante giovani che, come ...

L'argentino ha la migliore media voto in Serie A: contro la Lazio tornerà titolare con Cristiano Ronaldo

In questo campionato Dybala si è fatto dominante e fa sbizzarrire i nostalgici ... Pare che tanta serenità nasca anche dall’idillio con la fidanzata Oriana Sabatini, nipote della grande Gabriela, ...

Famosa per essere la compagna dello juventino Paulo Dybala, l'argentina Oriana Sabatini ha voluto sfruttare la sua visibilità sui social per lanciare un messaggio di forza a tante giovani che, come ...In questo campionato Dybala si è fatto dominante e fa sbizzarrire i nostalgici ... Pare che tanta serenità nasca anche dall’idillio con la fidanzata Oriana Sabatini, nipote della grande Gabriela, ...