La droga dello stupro nell’aperitivo poi l’abuso: arrestato il “mago Ermes” (Di sabato 18 luglio 2020) Violenza sessuale aggravata. I carabinieri di Maddaloni (Caserta) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, nei confronti di 66enne, noto anche come “Mago Ermes”. Vittima degli abusi con l’utilizzo di sostanze narcotiche una sua cliente, residente a Napoli. L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione giunta ai Carabinieri nel luglio 2019 del personale dell’ospedale di Maddaloni e del San Paolo di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, dopo una cena a casa dell’uomo, il mattino seguente la donna si è svegliata nell’abitazione intorpidita, senza ricordare nulla della sera precedente. Messasi alla guida del proprio veicolo per fare ritorno a casa, è stata in più occasioni colpita da improvvise perdite di ... Leggi su ilfattoquotidiano

donatellabc : @Simo_Fiore @alessandra_ursi @zioluigi55 @sbarbaring @rschrae16 @Bolero52111253 @sonperplessa No signora, se una ma… - AngeloTani : #GreenEconomy La piantagione era dotata di impianti di riscaldamento e ventilazione necessari per la coltivazione d… - MeridioNews : Rivalità e affari, il mercato della droga ad Adrano Il re dello spaccio come Riina: «Lo Stato sono io» - Mistrall59 : @LeonardoSaiph @stefani81326863 @Antona2389 @SpinellidItalia @matteosalvinimi @NicolaPorro la polemica non ha senso… - e_danise : RT @MeryQ12: Tutto il mondo dello spettacolo, musica, moda, tv, cinema,finanza, giornalismo, politica sono fortemente compromessi. Irrimedi… -