La donna positiva al Coronavirus che si è prostituita a Modica e ora ricoverata a Perugia (Di sabato 18 luglio 2020) Una donna è risultata positiva al Coronavirus SARS-COV-2 a Foligno dopo essersi prostituita per circa due settimane a Modica in provincia di Ragusa in una casetta che aveva preso in affitto nella cittadina. La donna, di origine peruviana si è successivamente sentita male in Umbria dove ha mostrato i sintomi di COVID-19. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’Umbria. La donna avrebbe preso l’autobus per Catania e quindi il treno fino a Foligno. La donna positiva al Coronavirus che si è prostituita a Modica e ora ricoverata a Foligno “Se qualcuno a ... Leggi su nextquotidiano

