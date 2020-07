La curva dei contagi risale ancora, Catalogna osservata speciale (Di sabato 18 luglio 2020) Anche se con ritardo, l’esecutivo catalano inizia lentamente a reagire di fronte alla situazione critica rispetto ai focolai a Barcellona e Lleida. Dopo che il posto era rimasto vacante per più di un mese e mezzo, finalmente il ministero della salute catalano è riuscito a nominare ieri un nuovo segretario di salute pubblica, il punto di riferimento più importante dell’attenzione sanitaria soprattutto nel caso di un’emergenza sanitaria. Questa settimana poi finalmente il Govern ha deciso di incorporare 500 nuovi caccia-contatti … Continua L'articolo La curva dei contagi risale ancora, Catalogna osservata speciale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : curva dei Pandemia, in aumento la curva dei nuovi casi Euronews Italiano Lockdown: più televisori accesi nelle famiglie (e crescono le condivisioni)

È una casa piena di televisori accesi quella che si intravede nella ricerca CeRTA/Auditel sulle trasformazioni delle abitudini televisive degli italiani durante le straordinarie settimane vissute nei ...

Milano: accusato di aver accoltellato coetaneo in corso Garibaldi, colpito da Daspo

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Il questore di Milano ha adottato la misura del Daspo per un ragazzo di vent'anni accusato di aver accoltellato un coetaneo in corso Garibaldi la notte del 6 giugno scors ...

