La Cina si prepara al lancio della sua missione su Marte (Di sabato 18 luglio 2020) La Cina è sulla rampa di lancio per il suo primo storico volo spaziale verso Marte. Si tratta della missione Tianwen-1, che comprende un orbiter, un lander e un rover marizani. Il lancio è previsto per giovedì 23 luglio 2020 dal Centro spaziale di Wenchang, sull'isola di Hainan.Il nome della missione in cinese significa "domande al cielo", dal titolo di un poema di Qu Yuan, uno fra i più grandi antichi poeti cinesi. Il sito marziano scelto per l'atterraggio del rover è l'Utopia Planitia da dove il veicolo a sei ruote, alimentato a energia solare, iniziaerà l'esplorazione del territorio circostante per almeno 90 giorni marziani. Obiettivo: mappare la morfologia e le strutture geologiche; investigare le ... Leggi su ilfogliettone

