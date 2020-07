La Cassazione non accontenta Lotti. Legittimo il cambio di collegio. Per la suprema Corte il deputato Pd più che difendersi nel processo Consip ha tentato di sottrarsi ad esso (Di sabato 18 luglio 2020) Più che difendersi nel processo Consip, l’ex ministro Luca Lotti sembra volersi mettere al riparo dal processo stesso. Non si tratta di un gioco di parole ma è quanto emerge dal ricorso con cui il politico dem, appellandosi alla Cassazione, si è opposto al cambio del collegio giudicante disposto mesi fa. Un’istanza che, però, è stata rigettata in toto dalla suprema Corte secondo cui “non è dato comprendere perché mai debba ritenersi abnorme un provvedimento pacificamente adottato, al netto della non immediata identificabilità dell’autore della sottoscrizione, nell’ambito dei poteri ... Leggi su lanotiziagiornale

