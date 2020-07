La Asl Foggia risponde agli oss: tutte le assunzioni entro l'anno, martedì l'incontro risolutivo (Di sabato 18 luglio 2020) Al via le assunzioni degli oss alla Asl Fg, ma in tre anni,. Vincitori incavolati: 'Assurdo, dobbiamo aspettare due anni' 18 luglio 2020 In riferimento al reclutamento degli operatori socio-sanitari ... Leggi su foggiatoday

Caos assunzioni Oss all'Asl di Foggia, vincitori di concorso rinviati al 2022. "Situazione assurda, faremo ricorso"
Foggia: associazioni con ASL per l'assistenza domiciliare

Foggia, 18 luglio 2020. “In seguito alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per OSS, si scopre, tramite la deliberazione n. 1102 del 17/07/2020 ASL Foggia, che le assunzioni dei vincitori de ...

Giampietro (Nursind Foggia) “Gli angeli stanno per volare via, vi restano solo i santi”

Foggia, 18 luglio 2020. Quando la pandemia COVID è ancora in corso, Azienda e Asl di Foggia già pensano al risparmio e ai tagli del personale . Ancora non si conosce se la regione intende fare riduzio ...

