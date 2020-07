Kouame: «Vorrei giocare la Champions e vincere un trofeo alla Fiorentina» (Di sabato 18 luglio 2020) Christian Kouame ha parlato sulle pagine di Tuttosport: queste le parole dell’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha parlato sulle pagine di Tuttosport del suo futuro e degli obiettivi che vuole raggiungere con la Fiorentina. RITORNO IN CAMPO – «Tornare a giocare dopo l’infortunio al ginocchio è stata una grandissima emozione. Onestamente, quando sono arrivato a gennaio, pensavo che avrei esordito in viola la prossima stagione». TORO – «Il Toro è una buonissima squadra, ci aspetta una gara difficile. Ma vogliamo vincere e faremo di tutto». BELOTTI – «E’ un grande campione, con tantissime qualità che apprezzo molto, a iniziare dal suo senso del gol. Da quando il campionato è ripreso ... Leggi su calcionews24

