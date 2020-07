Kledi Kadiu commuove con la foto e il racconto da bambino, la sua vita a Tirana (Di sabato 18 luglio 2020) Una foto di 35 anni fa, Kledi Kadiu a lezione di danza a Tirana con gli altri bambini. E’ lo scatto che ha pubblicato sul suo profilo social per non dimenticare mai da dove arriva e quanto sacrificio c’è dietro la sua danza ma anche perché non avrebbe mai immaginato così bello il suo presente, Kledi Kadiu deve la sua fortunata ai programmi televisivi italiani, soprattutto ad Amici. E’ diventato popolare a amatissimo grazie alla scuola di Maria De Filippi. Aveva tanta voglia di fare, di studiare e di “diventare”, era così già da piccolo. Nella foto Kledi si riconosce subito, pensa ai tanti anni passati e gli fa impressione scrivere quel numero. Il suo obiettivo era il diploma di danzatore ... Leggi su ultimenotizieflash

