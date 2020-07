Juventus, senti Zidane: “Non so se rimarrò un altro anno al Real Madrid” (Di sabato 18 luglio 2020) La Juventus da qualche settimana ha messo in dubbio la posizione del proprio tecnico Maurizio Sarri. Le prestazioni non convincenti, accompagnate da qualche risultato non del tutto entusiasmante, stanno facendo traballare la posizione dell'allenatore ex Napoli in vista della prossima stagione.SARRI OUTcaption id="attachment 986677" align="alignnone" width="1024" Sarri (Getty Images)/captionSono tantissimi i tifosi juventini che in queste ore stanno riempiendo i social col grido unisono: "Sarri out". Una richiesta che sorge alla luce degli ultimi risultati in campionato, che hanno permesso alle concorrenti di strappare qualche punto alla formazione bianconera. Il feeling con l'ex allenatore del Chelsea e la tifoseria non è mai nato del tutto, e queste ultime giornate di campionato ... Leggi su itasportpress

Soffia forte come non mai il vento contrario. Tutti ma non la Juventus, concetto che abbiamo visto e sentito fin dall’inizio della stagione con il povero Sarri, che già aveva i suoi problemi e che si ...

Juventus, Dybala il leader silenzioso: è lui l’uomo in più e il futuro della Vecchia Signora

La Juventus dispone di una rosa molto numerosa e colma di talenti ... Nella gara contro il Milan si è sentita parecchio l’assenza del numero dieci bianconero: non a caso, l’unica sconfitta rimediata ...

