Juventus, senti Zidane: “Futuro? Il calcio è imprevedibile” (Di sabato 18 luglio 2020) Juventus Zidane – La Juventus adesso sembrerebbe essere alla prese con la questione allenatore. I bianconeri momentaneamente avrebbero dei forti dubbi sulla permanenza di Sarri a Torino. Nel frattempo però si esprime Zinedine Zidane: il tecnico del Real parla in conferenza stampa, facendo sognare i tifosi della Juve. Ecco quanto affermato. Zidane Juve: il tecnico non si sbilancia sul suo futuro Ecco le sue parole in conferenza stampa sul suo futuro a Valdebebas: “Nessuno sa cosa accadrà, per questo motivo non parlerò del prossimo anno, Ho un contratto, mi piace stare qui, amo quello che faccio, ma nel calcio non si sa mai quello che succederà, è imprevedibile. Leggi anche: Panchina Juventus, Mendes propone ai bianconeri un ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Chirico: «Se perde tutto non può pagare solo Sarri» JuveLive Ag. Mandragora: 'Al Napoli come contropartita per Milik? Sarebbe bello, ma Udinese e Juve...'

L'agente di Rolando Mandragora apre al Napoli. Intervistato da CalcioNapoli24 TV, Luca De Simone parla così del futuro del centrocampista: "Napoli-Udinese e la ...

Il Milan cerca l'allungo per l'Europa. L'Atalanta vuole il secondo posto

Allungare ancora per sentirsi vivi e per sentire quel bel profumo d'Europa ... di portartsi a -4 dalla Juventus capolista e di scavalcare l'Inter al secondo posto in classifica. Certo, Juric non è ...

