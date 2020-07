Juventus sempre più social: le interazioni volano con Dybala e Ronaldo (Di sabato 18 luglio 2020) Juventus, quanto sei social: crescita spaventosa con Ronaldo e Dybala. I bianconeri rappresentano il 75% del traffico della Serie A Interessante studio della Nielsen riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. La Juventus contribuisce da sola al 75% del traffico social della Serie A e dei suoi 1,2 miliardi di interazioni totali che la rendono la quarta lega più seguita del globo dopo su Instagram, Twitter e Facebook dopo Premier, Liga ed NBA. I bianconeri da un paio di anni a questa parte – da quando è arrivato Cristiano Ronaldo – stanno vivendo una crescita spaventosa. Solo a giugno il club bianconero ha prodotto 187,6 milioni di engagement, il club ... Leggi su calcionews24

juventusfc : 09.07.2006 ???? #OnThisDay ???? 14 anni fa. Per sempre. Quanta Juve, quel giorno, sul tetto del mondo... Emozionatev… - Chicca141002 : RT @SuperflyVideo: Stanno parlando tutti tutti tutti tranne i dirigenti della Juventus, come sempre del resto. Fatti no parole.. - MichelMercury : RT @EnricoTurcato: Qua si degenera sempre. La rosa della Juventus descritta come un ammasso di giocatori finiti. Ma scherziamo? È il caldo?… - LaJuvehaRonaldo : RT @LaJuvehaRonaldo: 'Il calcio spagnolo mi e' sempre piaciuto. Sono orgoglioso che il Real Madrid abbia cercato di ingaggiarmi un paio di… - MlCH_95 : @forumJuventus Invece viene sostituito sempre, purtroppo la Juventus gli allenatori li deve avere coglioni a presci… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sempre Juventus sempre più social: le interazioni volano con Dybala e Ronaldo Calcio News 24 Mercato Inter, Zaniolo rompe con la Roma, Marotta ha una carta vincente

In prima fila ovviamente, come sempre, la Juventus, pronta a fargli ponti d'oro per dare peso e sostanza ad un centrocampo asfittico come quello visto nelle ultime settimane. Dietro i bianconeri i ...

Corsa scudetto, la rincorsa dell'Inter passa per Roma e Lazio

Strano il destino. Appena un paio di mesi fa si guardava a Juve-Lazio come una finalissima per lo scudetto e a Roma-Inter come ad un possibile spareggio Champions. Un lockdown e sei partite dopo le pr ...

In prima fila ovviamente, come sempre, la Juventus, pronta a fargli ponti d'oro per dare peso e sostanza ad un centrocampo asfittico come quello visto nelle ultime settimane. Dietro i bianconeri i ...Strano il destino. Appena un paio di mesi fa si guardava a Juve-Lazio come una finalissima per lo scudetto e a Roma-Inter come ad un possibile spareggio Champions. Un lockdown e sei partite dopo le pr ...