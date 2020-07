Juventus, lo schiaffo di Rebic: “non mi piace Higuain, a Szczesny ho risposto. Ibra gli ha fatto vedere come si gioca” (Di sabato 18 luglio 2020) Ante Rebic è uno dei giocatori più in forma, nonchè dei nuovi leader del Milan. Il calciatore croato, grazie ai suoi gol e alla sua grinta, ha contribuito ai recenti successi dei rossoneri che sono riusciti a raddrizzare una stagione che sembrava ormai naufragata. Il 4-2 sulla Juventus è stato, probabilmente, il momento più alto della stagione dei rossoneri che hanno rimontato 2 reti di svantaggio, dominando la gara contro Cristiano Ronaldo e compagni. Intervistato da Sport Week, Rebic ha rivelato alcuni retroscena su quella partita. Emilio Andreoli/Getty ImagesI primi due riguardano Higuain e Szczesny: “nella partita vinta contro la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, ... Leggi su sportfair

