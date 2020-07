Juventus, ipotesi Mauricio Pochettino e addio a Sarri? Cristiano Ronaldo e quel retroscena… (Di sabato 18 luglio 2020) Quale futuro per Maurizio Sarri?La conferma sulla panchina bianconera, ad oggi, è tutt'altro che scontata. Per questo motivo, nelle ultime ore, anche Mauricio Pochettino è stato accostato al club di Andrea Agnelli. Secondo quanto riportato dal 'Daily Telegraph', infatti, in caso di divorzio tra Sarri e la Juventus, la società piemontese potrebbe decidere di affidare la guida tecnica della prima squadra proprio al coach originario di Murphy.Tuttavia, come informa il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balòn', sarebbero due i problemi da risolvere per quanto concerne l'opzione Pochettino: il primo riguarda il suo stipendio, piuttosto esoso, con il tecnico che al Tottenham guadagnava quasi 8,5 milioni di sterline a stagione. Il secondo? L'ingaggio di ... Leggi su mediagol

Sport_Mediaset : #JuveLazio, #Sarri già a rischio? ?? Ipotesi #Pirlo traghettatore in caso di sconfitta ? #SportMediaset - filippo898 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Della serie a volte ritornano. Ricorderete a proposito di panchina #Juventus l’estate scorsa: ipotesi A (guai a… - GiuseppeCarlo14 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Della serie a volte ritornano. Ricorderete a proposito di panchina #Juventus l’estate scorsa: ipotesi A (guai a… - dan_ceres : RT @PaPaganini: Buongiorno. Della serie a volte ritornano. Ricorderete a proposito di panchina #Juventus l’estate scorsa: ipotesi A (guai a… - juventino1897 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Della serie a volte ritornano. Ricorderete a proposito di panchina #Juventus l’estate scorsa: ipotesi A (guai a… -