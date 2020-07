Juve, difesa da incubo: mai così male da Delneri! (Di sabato 18 luglio 2020) Trentacinque gol in campionato, la Juventus, non li subiva dai tempi di Gigi Delneri . Era il primo passo dell'era Andrea Agnelli, già Beppe Marotta e Fabio Paratici al timone, qualche errore e un po' ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Juve difesa Juve, difesa in crisi: 35 gol subiti. Da quanto non succedeva Calciomercato.com Inter, ecco perchè Conte crede alla rimonta scudetto

La Gazzetta dello Sport spiega i motivi per i quali Antonio Conte e tutta l’Inter credono alla rimonta scudetto. I nerazzurri sono tornati a vedere la Juve, ora a sei punti. Per crederci davvero, serv ...

Diretta Cagliari Sassuolo/ Streaming video tv: emiliani per un sogno (Serie A)

Anche in difesa Zenga dovrà fare i conti con diversi giocatori reduci ... Dall’altra parte dobbiamo osservare che il Sassuolo sarà in emergenza squalificati: il pareggio con la Juventus è costato caro ...

