Juve al lavoro per la sfida con la Lazio. Personalizzato per Bonucci e De Ligt (Di sabato 18 luglio 2020) TORINO - La J uve lunedì sera affronterà la Lazio giocandosi una fetta importante di campionato. Gli uomini guidati da Sarri, dopo un giorno di riposo, sono tornati ad allenarsi alla Continassa nel ... Leggi su corrieredellosport

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Alessandro Lucci, procuratore di Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni del quotidiano 'Il Foglio' oggi in edicola del trasferimento che fece scalpore nel luglio 2017 ...

L'agente Alessandro Lucci è tornato sulla scelta di Leonardo Bonucci di andare al Milan nel 2017 e poi tornare alla Juve. Tre anni fa il Milan sembrava aver messo a segno il colpo del secolo, strappan ...

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Alessandro Lucci, procuratore di Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni del quotidiano ‘Il Foglio‘ oggi in edicola del trasferimento che fece scalpore nel luglio 2017 ...L’agente Alessandro Lucci è tornato sulla scelta di Leonardo Bonucci di andare al Milan nel 2017 e poi tornare alla Juve. Tre anni fa il Milan sembrava aver messo a segno il colpo del secolo, strappan ...