Justine Mattera, la 50enne è perfetta in costume: la foto bomba (Di sabato 18 luglio 2020) Una delle donne dello spettacolo italiano più seguite su Instagram: Justine Mattera stimola continuamente i suoi follower con scatti che mostrano la sua splendida forma fisica e la sua quotidianità. Tanti like e commenti sono piovuti sotto le ultime foto pubblicate da Justine Mattera: la donna, in vacanza ad Otranto, sfoggia dei costumi davvero sexy, … L'articolo Justine Mattera, la 50enne è perfetta in costume: la foto bomba proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

