Joy division, 40 anni fa usciva Closer, l’ultimo album della band britannica: 5 canzoni per ricordarlo – Video (Di sabato 18 luglio 2020) Quarant’anni fa, il 18 luglio 1980, usciva l’ultimo album dei Joy division: Closer. Dopo il suicidio del frontman Ian Curtis, avvenuto lo stesso anno, il resto della band decide di continuare l’attività musicale dando vita a un nuovo gruppo: i New Order. Per ricordare l’uscita dell’album è stata creata una classifica delle migliori 50 canzoni della band britannica. Ecco la top five: Atmosphere (Live Les Bains Douches 1980)Love Will Tear Us Apart (1980)Transmission (Live At Something Else Show 1979)Dead Souls (Performance From “Control” 1979)She’s Lost Control (Live At Something Else Show 1979)Video in ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Joy division Joy Division: l’album Closer compie 40 anni Notizie Musica Joy Division, Peter Hook racconta le sue cinque canzoni preferite

È proprio come la tomba della famiglia Appiani, custodita al cimitero di Staglieno di Genova, raffigurata sulla copertina del secondo album dei Joy Division, “Closer”, che oggi, il 18 luglio, compie ...

