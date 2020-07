Jorge Jesus saluta il Flamengo e torna al Benfica (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA - Lascia da trionfatore e torna in un club che sente di avere un disperato bisogno di lui per tornare grande in Portogallo e competitivo in Europa. Adesso è ufficiale, Jorge Jesus ha lasciato il ... Leggi su corrieredellosport

