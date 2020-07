Jonathan Agassi: La leggenda del porno gay, il documentario stasera su Cielo (Di sabato 18 luglio 2020) Jonathan Agassi è una delle star più famose del porno gay e Cielo propone in seconda serata il documentario sulla sua incredibile storia. Cielo propone stasera in prima visione assoluta il documentario inedito Jonathan Agassi - La leggenda del porno gay, sulla vita di Yonatan Langer, la "Marilyn Monroe" del porno in onda in seconda serata. Jonathan Agassi è una delle star più famose del porno gay, la sua leggenda è nata tra le strade di Tel Aviv. La fama è arrivata rapidamente, come anche i problemi legati all'abuso di alcol e droghe. Dal clubbing di Berlino ... Leggi su movieplayer

