J-Ax canta 50 Special dei Lùnapop per I Love My Radio e aggiunge una barra inedita (Di sabato 18 luglio 2020) Per il nuovo tassello del progetto I Love My Radio il rapper e cantautore J-Ax canta 50 Special dei Lùnapop. Non un brano qualsiasi: 50 Special consacrò la band bolognese al successo nazionale. Contenuta nell'album ... Squérez? (1999) è diventata una delle canzoni determinanti del nuovo pop italiano che si affacciava agli anni 2000. Della band di Cesare Cremonini oggi rimane un solo album e tuttavia 50 Special fa parte della memoria collettiva. Per questo Alessandro Aleotti ha scelto la hit dei Lùnapop per partecipare a I Love My Radio e potremo ascoltare la sua versione lunedì 20 luglio. Non solo: J-Ax ha rivisitato in chiave rap-rock la popolare hit della ex band di Cesare Cremonini e ... Leggi su optimagazine

speargloss : aiuto non riesco a smettere di piangere guardando seungmin che canta feel special ?????????? - italianissima1 : dove sono le fancam di Seungmin che canta feel special in acoustica - Raven_Nevar00 : RT @fraxbin: seungmin che canta feel special ed è subito sole uccellini fiori che sbocciano - han_zenny : RT @fraxbin: seungmin che canta feel special ed è subito sole uccellini fiori che sbocciano - fraxbin : seungmin che canta feel special ed è subito sole uccellini fiori che sbocciano -

Ultime Notizie dalla rete : canta Special J-Ax canta 50 Special: è la nuova cover di I Love My Radio Radio Italia J-Ax canta 50 Special: è la nuova cover di I Love My Radio

J-Ax canta 50 Special: è la nuova cover di I Love My Radio È la hit che ha portato al numero 1 i Lùnapop e lanciato Cremonini 18-07-2020 J-Ax reinterpreta 50 Special, la hit che ha portato al numero 1 ...

Bra, successo per Daniela Caggiano, ospite al Caffè Letterario sul Gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’

Così dopo lo scrittore albese Mauro Rivetti e il musicista internazionale Paolo Paglia, che hanno inaugurato il nuovo format, special guest di giovedì 16 ... Vocal Coaching (ex Linea Musicale) Scuola ...

J-Ax canta 50 Special: è la nuova cover di I Love My Radio È la hit che ha portato al numero 1 i Lùnapop e lanciato Cremonini 18-07-2020 J-Ax reinterpreta 50 Special, la hit che ha portato al numero 1 ...Così dopo lo scrittore albese Mauro Rivetti e il musicista internazionale Paolo Paglia, che hanno inaugurato il nuovo format, special guest di giovedì 16 ... Vocal Coaching (ex Linea Musicale) Scuola ...