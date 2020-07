Iuliano avverte la Juventus: “Attenta all’Atalanta. Ma il margine è buono” (Di sabato 18 luglio 2020) La Juventus si scopre improvvisamente fragile. I bianconeri hanno conquistato due punti nelle ultime tre partite, con 9 gol subiti. Ma il titolo sembra dietro l'angolo, dati i 6 punti di vantaggio sull'Inter e i 7 sull'Atalanta. Un margine che potrebbe bastare a conquistare il nono titolo. Mark Iuliano, ex difensore della Vecchia Signora, si sofferma su questa situazione ai microfoni di Tuttosport: "Sempre meglio essere inseguiti perché vuol dire che sei davanti in classifica. Poi certe rimonte capitano una volta su cento, una su cinquanta. Noi nel 2000 eravamo sotto pressione per la rosa un po’ corta a fine campionato, venivamo da tanti 1-0 che ti costano fatica mentale e perdemmo delle partite ingenuamente. Probabilmente eravamo convinti che le altre non avrebbero mantenuto il passo e invece non lo mantenemmo noi. Siamo ... Leggi su itasportpress

