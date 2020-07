"Io, cresciuta senza papà. Lui in cella da innocente" (Di sabato 18 luglio 2020) Luca Fazzo Formigoni assolto: "Non fu corrotto". Il presunto corruttore, però, s'è fatto 5 anni. Parla la figlia «Avevo diciassette anni - racconta Nicole Guarischi - mio padre era stato arrestato pochi giorni prima. Vado per la prima volta a fare il colloquio a San Vittore. Una ragazzina in carcere, da sola, si figuri. Trovo papà distrutto, mi dice: Vogliono che faccia il nome di Roberto, se li accontento in due giorni sono a casa, io non ho nomi da fare perché non ho fatto niente di sbagliato però se tu là fuori da sola non ce la fai, se hai bisogno di me, li accontento. Gli risposi: papà, fa quello che ritieni giusto, io me la cavo. Non me ne sono mai pentita». Gianluca Guarischi, ex consigliere regionale di Forza Italia, il nome di Roberto non lo fece: e restò dentro nove mesi. ... Leggi su ilgiornale

