Invasione di cavallette in Sardegna: chiesto lo stato di calamità naturale (Di sabato 18 luglio 2020) Non bastava il Covid, in Sardegna è anche emergenza cavallette. L’allerta giunge dall’Isola, dove si sta consumando la peggiore Invasione degli ultimi 70 anni tanto da spingere alcuni Sindaci a richiedere lo stato di calamità naturale. Le cavallette a partire da maggio si sono riprodotte a un ritmo vertiginoso provocando la distruzione delle colture in un’area complessiva di 30.000 ettari: il fenomeno sta raggiungendo il suo apice in questi giorni. Gli insetti, giunti dall’Africa e dal Medio Oriente, dove hanno devastato i campi di 23 paesi, adesso fanno paura. La zona interessata dall’Invasione delle cavallette è la valle del Tirso, una porzione interna in provincia di ... Leggi su meteoweb.eu

