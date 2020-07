Invasione di cavallette in Sardegna: chiesto lo stato di calamità naturale (Di sabato 18 luglio 2020) Milioni di cavallette hanno praticamente invaso la Sardegna centrale arrecando danni ingentissimi nei campi e negli orti di diversi centri del territorio. Tra le aziende più colpite, quelle che insistono nei comuni di Orani, Orotelli, Illorai, Ottana, Sedilo e Bolotana dove, gran parte dei sindaci, hanno dichiarato lo stato di calamità naturale. Invasioni di cavallette … L'articolo Invasione di cavallette in Sardegna: chiesto lo stato di calamità naturale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

VittorioSgarbi : I 5 stelle al Governo, il Covid, le cavallette in Sardegna. Mi pare che a “piaghe” siamo messi bene... - Corriere : Sardegna invasa dalla cavallette: chiesto lo stato di calamità - Corriere : Sardegna invasa dalla cavallette: chiesto lo stato di calamità - LukyMe90 : RT @VittorioSgarbi: I 5 stelle al Governo, il Covid, le cavallette in Sardegna. Mi pare che a “piaghe” siamo messi bene... - DavidIMP86 : RT @VittorioSgarbi: I 5 stelle al Governo, il Covid, le cavallette in Sardegna. Mi pare che a “piaghe” siamo messi bene... -