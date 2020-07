Inter, si riaccende il sogno scudetto: ecco perché crederci (Di sabato 18 luglio 2020) Come sottolineato dal quotidiano milanese, al club bianconero basteranno tre vittorie nelle prossime cinque partite per mettere la parola fine anche su questo campionato, ma l'Inter ha il dovere di ... Leggi su interdipendenza

infoitsport : EDICOLA CDS / L’Inter è l’anti-Juve: a cinque giornate dalla fine si riaccende la lotta scudetto - fcin1908it : EDICOLA CDS / L’Inter è l’anti-Juve: a cinque giornate dalla fine si riaccende la lotta scudetto - infoitsport : Inter, Lautaro si rilancia e riaccende il mercato: il piano del Barcellona - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Inter, #Lautaro si rilancia e riaccende il mercato: il piano del #Barcellona - sportli26181512 : Inter, derby di Manchester per Skriniar: La sentenza del TAS, che revoca l'esclusione dalle coppe europee, riaccend… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter riaccende

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riaccende le speranze dei tifosi dell'Inter. L'ultimo turno di campionato infatti ha, forse, riaperto i giochi per quanto riguarda lo scudetto, con il ...Nonostante una netta ripresa per quanto riguarda le prestazioni sul campo della Roma, 3 vittorie negli ultimi 3 turni contro Parma, Brescia e Verona, la situazione finanziaria della squadra sembrerebb ...