Inter, si cerca l’intesa con il Manchester United per Sanchez: la proposta dei nerazzurri (Di sabato 18 luglio 2020) L’Inter vuole tenere Sanchez fino al termine della stagione C’è la volontà da parte dell’Inter di trattenere Alexis Sanchez (almeno) fino al termine della stagione in corso. Per questo motivo il club nerazzurro è in costante contatto con il Manchester United per cercare un’intesa. “L’Inter è certa di averlo a disposizione solo fino al 5 agosto, ovvero fino al match con il Getafe. Per il resto dell’Europa League, infatti, non c’è ancora l’accordo con lo United, che teme di ritrovarselo di fronte nella competizione. Potrà avvenire solo in finale e, proprio sfruttando questa circostanza, l’Inter vuole proporre ... Leggi su intermagazine

Gazzetta_it : #Inter-Torino Bastoni cerca il pallone col braccio: stavolta il rigore non viene fischiato - pisto_gol : Molti fanno notare che l’Inter ha perso 20pt da situazioni di vantaggio, nessuno cerca di capire perché. Ma se in u… - Dalla_SerieA : La Juve insiste per Zaniolo. L'Inter è vigile - - internewsit : Moses cerca spazio e si candida per Roma-Inter: la situazione sulla destra - - infoitsport : Sanchez, l’Inter cerca l’accordo con il Manchester United: le ultime – Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Inter cerca Mistero Eriksen ma l’Inter cerca il sorpasso QUOTIDIANO.NET Calciomercato Inter: Marotta prova il doppio colpo dalla Nazionale

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta starebbe cercando di portare a termine un clamoroso doppio colpo tutto italiano. I nomi sono quelli di Sandro Tonali che Nicolò Zaniolo. Non solo ...

Bruxelles crocevia di speranze e interessi

Ma la battaglia vera è quella tra i «frugali» e i «mediterranei». In questa circostanza la Germania non spalleggia i Paesi dell’ex area del marco ma cerca una mediazione: la presidente di turno Angela ...

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta starebbe cercando di portare a termine un clamoroso doppio colpo tutto italiano. I nomi sono quelli di Sandro Tonali che Nicolò Zaniolo. Non solo ...Ma la battaglia vera è quella tra i «frugali» e i «mediterranei». In questa circostanza la Germania non spalleggia i Paesi dell’ex area del marco ma cerca una mediazione: la presidente di turno Angela ...