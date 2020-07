Inter e Manchester City a colloquio: possibile scambio Lautaro-Gabriel Jesus (Di sabato 18 luglio 2020) Prima il Barcellona, ora il Manchester City. Si susseguono le voci circa un possibile addio all’Inter di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dopo esser stato accostato al Barça ora parrebbe essere l’obiettivo numero uno del City di Pep Guardiola. L’Inter, però, non ha intenzione di abbassare le proprie pretese e per la fumata bianca, stando a quanto rivelato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, i Citizens avrebbero avviato i colloqui con la società nerazzurra per inserire il brasiliano Gabriel Jesus. Per l’attaccante del City 13 gol in 32 partite con un rendimento piuttosto altalenante in questa stagione. Leggi su sportface

