Insisto: il 2 agosto, 40esimo anniversario della strage Bologna io voglio esserci (Di sabato 18 luglio 2020) Com'è noto, le istituzioni, Comune, Prefettura, Regione, hanno deciso per ragioni di sicurezza sanitaria che quest'anno il 2 agosto, 40esimo anniversario della strage, non ci saranno il corteo lungo ... Leggi su globalist

Argentina: coronavirus, riapertura progressiva delle scuole a partire da agosto (3)

Buenos Aires, 14 lug 20:29 - (Agenzia Nova) - Il numero dei contagi da nuovo coronavirus in Argentina è di 103.265 secondo i dati ufficiali aggiornati al bollettino mattutino di oggi. E' di 1.926 inve ...

