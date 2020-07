Innovazioni: rivoluzione apicoltura, arrivano con 3Bee gli alveari tech (3) (Di sabato 18 luglio 2020) (Adnkronos) - alveari high-tech che danno il via all'era 3.0 dell'apicoltura, vendite di miele online e adozioni a distanza: i progetti di 3Bee strizzano l'occhio non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella sociale, che per i 60 apicoltori adottabili si traduce in un indotto di 200.000 euro nell'ultimo anno (120.000 euro solo nel lockdown) e in 10 tonnellate di miele venduto. E tra gli obiettivi ed i progetti futuri c'è un miele made in Italy nella Gdo e adozioni in Europa. Per Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti si aprono infatti "nuovi scenari nel breve e medio periodo", accomunati dall'obiettivo di far conoscere il miele autentico e genuino prodotto dagli apicoltori italiani "ad un pubblico sempre maggiore, sensibilizzandolo al tempo stesso sui temi della salute delle api" e del ... Leggi su iltempo

C’è una startup che, con i suoi alveari high-tech, sta rivoluzionando l’attività di molti apicoltori italiani. Si tratta di 3Bee, nata nel 2017 da un’idea di Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti, ...

