Infortunio Zaniolo, nuovo stop per il calciatore della Roma (Di sabato 18 luglio 2020) Infortunio Zaniolo – Non arrivano buone notizie in casa Roma, nuovo stop per il calciatore della Roma Zaniolo. Dopo le tensione per qualche battibecco con i compagni e l’allenatore, il giocatore giallorosso è stato costretto ad arrendersi per un nuovo Infortunio. Zaniolo ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio, è stato sottoposto subito ad accertamenti strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Potrebbe rientrare per la partita contro la Spal, ma contro l’Inter non sarà certamente a disposizione. nuovo terremoto nel calcio italiano: puntate anomale, rigori, cartellini e ... Leggi su calcioweb.eu

IAmAntipatico : RT @NonConoscoVG: #Zaniolo salta l'Inter per infortunio. - NonConoscoVG : #Zaniolo salta l'Inter per infortunio. - Carmine19941 : @GiuseppeFalcao Quindi la Roma avrebbe finto l'infortunio di Zaniolo...per quale motivo ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #SkySport: 'Infortunio per #Zaniolo: l'esito degli esami per il centrocampista' ? - CalcioWeb : Infortunio #Zaniolo, nuovo stop per il calciatore della #Roma - -