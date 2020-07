Influencer sposa figliastro di vent’anni dopo aver lasciato il padre [Video] (Di sabato 18 luglio 2020) Una Influencer ha sposato il figliastro di vent’anni dopo aver lasciato il padre di lui. La donna ha condiviso le sue foto di nozze. Marina Balmasheva, 35 anni, dalla regione russa di Krasnodar Krai, ha vissuto con il suo ex marito Alexey, 45 anni, e suo figlio per più di 10 anni. dopo aver divorziato, Marina ha ritrovato l’amore, questa volta con il figliastro ventenne Vladimir ‘Voya’ Shavyrin. Influencer sposa figliastro: l’annuncio delle nozze La coppia ha annunciato che avevano intenzione di sposarsi all’inizio di quest’anno. I due si sono sposati la scorsa settimana nel comune in cui ... Leggi su kontrokultura

“Spice Girls” commenta Kim Kardashian, postando una foto che fa il verso alla celebre (e indimenticata) girl band. Del resto, qualche tempo fa l’imprenditrice e influencer ha confessato che le Spice G ...

Megghi Galo: " Alessandro Piscopo mi ha chiesto di sposarlo"

Megghi Galo si sposa: "Alessandro Piscopo mi ha fatto la proposta, un'emozione unica" La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer affermata, sposerà il suo Alessandro Piscopo, con cui è le ...

